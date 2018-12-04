Россия не обижена на отказ Трампа от встречи с Путиным, а лишь сожалеет - Ушаков

Россия не испытывает обиды в связи с отказом президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а лишь сожалеет о сорванных переговорах, сейчас все зависит от американской стороны, но навязываться Москва не будет, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Нет. Я хочу сказать, что мы не обиделись, мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа встретиться в Буэнос-Айресе. Мы сказали, что выражаем сожаление", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, восприняла ли российская сторона с обидой отказ Д.Трампа от встречи с президентом РФ.

По словам помощника главы государства, Москва по-прежнему считает, что есть много тем, в которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе по вопросам стратегической безопасности в мире.

"Третье, мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов. Вот такая, примерно, позиция из трех элементов, она сохраняется и на сегодняшний день", - добавил Ю.Ушаков.

Он сказал, что президент РФ, а также российские представители на различных уровнях подчеркивали, что российская сторона готова к разговору. "Более того, считает эти контакты на высшем уровне крайне важными, но вместе с тем упрашивать американскую сторону или навязываться мы в общем-то не будем. Сейчас все зависит от американцев", - сказал Ю.Ушаков.

Он признал, что в российско-американских отношениях есть серьезные разногласия, однако они никогда не мешали сторонам добиваться результатов.

"Да, определенные разногласия есть, серьезные разногласия. На один из конкретных сюжетов ссылался Трамп в своем твиттере, когда отказался от встречи. Но разногласия всегда были и в контексте советско-американских отношений, потом и российско-американских отношений, но это не мешало проводить серьезные разговоры и добиваться не менее серьезных результатов в стратегической области, в сфере безопасности и так далее", - сказал он.