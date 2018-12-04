Россия не обижена на отказ Трампа от встречи с Путиным, а лишь сожалеет - Ушаков

Россия не испытывает обиды в связи с отказом президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а лишь сожалеет о сорванных переговорах, сейчас все зависит от американской стороны, но навязываться Москва не будет, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Нет. Я хочу сказать, что мы не обиделись, мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа встретиться в Буэнос-Айресе. Мы сказали, что выражаем сожаление", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, восприняла ли российская сторона с обидой отказ Д.Трампа от встречи с президентом РФ.
По словам помощника главы государства, Москва по-прежнему считает, что есть много тем, в которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе по вопросам стратегической безопасности в мире.
"Третье, мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов. Вот такая, примерно, позиция из трех элементов, она сохраняется и на сегодняшний день", - добавил Ю.Ушаков.
Он сказал, что президент РФ, а также российские представители на различных уровнях подчеркивали, что российская сторона готова к разговору. "Более того, считает эти контакты на высшем уровне крайне важными, но вместе с тем упрашивать американскую сторону или навязываться мы в общем-то не будем. Сейчас все зависит от американцев", - сказал Ю.Ушаков.
Он признал, что в российско-американских отношениях есть серьезные разногласия, однако они никогда не мешали сторонам добиваться результатов.
"Да, определенные разногласия есть, серьезные разногласия. На один из конкретных сюжетов ссылался Трамп в своем твиттере, когда отказался от встречи. Но разногласия всегда были и в контексте советско-американских отношений, потом и российско-американских отношений, но это не мешало проводить серьезные разговоры и добиваться не менее серьезных результатов в стратегической области, в сфере безопасности и так далее", - сказал он.
Азербайджанец избран президентом CEPEJ
Сербия запретила продажу продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда – МИД Азербайджана
Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер
Цены на нефть сократили рост, Brent торгуется у $62,3 за баррель
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 10 месяцев снизилась до 63,5% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане за 10 месяцев сократились на 16%
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
Названы самые посещаемые города мира в 2018 году
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»