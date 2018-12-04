Путин и Мадуро могут обсудить сделку ОПЕК+ при обсуждении энергетической тематики - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин может обсудить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сделку ОПЕК+ в рамках беседы об энергоресурсах, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Естественно, там нефть, газ, все эти энергоресурсы - одна из тем. Будут обсуждаться", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос будет ли затронута в ходе российско-венесуэльских переговоров тема сделки ОПЕК+.

Он отметил, что энергетика - это ключевая область взаимодействия России и Венесуэлы. По его словам, предполагается обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа.