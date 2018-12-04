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ТЭК 04.12.2018 17:13

Путин и Мадуро могут обсудить сделку ОПЕК+ при обсуждении энергетической тематики - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин может обсудить с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сделку ОПЕК+ в рамках беседы об энергоресурсах, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Естественно, там нефть, газ, все эти энергоресурсы - одна из тем. Будут обсуждаться", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос будет ли затронута в ходе российско-венесуэльских переговоров тема сделки ОПЕК+.

Он отметил, что энергетика - это ключевая область взаимодействия России и Венесуэлы. По его словам, предполагается обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, САММИТ, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]