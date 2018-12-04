Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку в начале 2019 года - МИД Азербайджана

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится в начале 2019 года в Баку, сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы планируем провести первое заседание Рабочей группы в начале следующего года. Рабочая группа была создана в целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора сотрудничества на Каспии. Во время Саммита в Актау главами государств было поручено в первоочередном порядке приступить к разработке соглашения о методике установления прямых исходных линий на море», - сказал Х.Халафов в интервью порталу «Москва-Баку».

По его словам, в связи с этим, на встрече в Баку ожидается рассмотрение сторонами вопроса касающегося подготовки проекта этого соглашения. «Также, планируется обсуждения вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей в рамках Пятого Каспийского Саммита», - отметил он.

Х.Халафов подчеркнул, что Конвенция по статусу Каспия определяет право сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну моря, что в свою очередь также открывает новые возможности для сотрудничества в регионе.

«Данный документ, играя роль фундаментальной правовой базы, поощряет отраслевое взаимодействие прибрежных государств и демонстрирует вступление отношений между ними в качественно новый этап. В связи с этим, Азербайджан планирует и дальше осуществлять и расширять сотрудничество с прибрежными государствами в этих и других областях на Каспийском море», - подчеркнул замминистра.

Р.Бабаев