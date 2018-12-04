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Дальнее зарубежье 04.12.2018 20:32

Канцлер Австрии выступил за снижение напряженности в отношениях ЕС с Россией в 2019 году

Одной из главных задач внешней политики Австрии и ЕС в целом в будущем году должно стать снижение напряженности в отношениях с Россией, считает канцлер страны Себастьян Курц.

"Мы видим, перед какими новыми вызовами стоим и мы, и Европейский союз в целом. С одной стороны нам надо снизить напряженность в отношениях с Россией, с другой стороны добиться деэскалации конфликта на Украине", - сказал С.Курц на пресс-конференции во вторник.

По его словам, европейцы смогут установить долгосрочный мир на своем континенте, "только вместе с Россией, а, не будучи против нее".

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

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Тэги: АВСТРИЯ, КУРЦ, РОССИЯ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]