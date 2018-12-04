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Регион 04.12.2018 17:44

Экс-глава Минкультуры Грузии, один из лидеров партии Саакашвили Руруа найден мертвым в своем доме - СМИ

Один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, бывший министр культуры страны Николоз Руруа во вторник был найден мертвым в своем доме в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, предположительно, политик скончался в результате сердечного приступа.

Н.Руруа с 2001 года активно сотрудничал с покойным премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и М.Саакашвили. В 2003 году он стал членом парламента Грузии от партии ЕНД, где занимал пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности и возглавлял делегацию в ПА НАТО.

В 2009 году Н.Руруа был назначен на пост министра культуры Грузии. Он ушел с этого поста в октябре 2012 года после смены власти в Грузии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]