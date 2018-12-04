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Карабахский конфликт 04.12.2018 17:46

Баку продолжит интенсивные переговоры с Ереваном по Карабаху после выборов в Армении – АП Азербайджана

Официальный Баку готов продолжить интенсивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с Ереваном после выборов в Армении, заявил завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«После выборов в Армении Азербайджан готов к существенным и интенсивным переговорам, предложенным и поддержанным сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ»,- заявил Х.Гаджиев в интервью Euractiv.

Однако, по его словам, вопреки доброй воле и конструктивной позиции Баку, «Ереван продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, что наносит ущерб созданию условий, способствующих переговорам».

«Армения должна научиться жить в мире с соседними странами. Она должна отказаться от военной агрессии, территориальных претензий и прекратить свою самоизоляцию. Только после этого можно устранить фактор военных рисков, изменить статус-кво, основанный на оккупации. В результате этого появятся возможности для политического урегулирования конфликта», - подчеркнул он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что если новое правительство Армении намерено построить цивилизованное государство и обеспечить достойную жизнь для армянского народа, оно должно выполнить международные обязательства и вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, согласно требованиям известных резолюций Совбеза ООН.

«Наши ожидания от нового правительства Армении – не повторять ошибок прежнего режима военной хунты»,- заявил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]