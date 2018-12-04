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Дальнее зарубежье 04.12.2018 22:13

Миротворцы ООН и армия Ливана усиливают меры безопасности в связи с операцией Израиля

Временные миротворческие силы ООН в Ливане усилили патрулирование вдоль ливано-израильской границы в связи с началом израильской операции "Северный щит", говорится в заявлении ООН, опубликованном во вторник.

"Армия обороны Израиля проинформировала Силы ООН в Ливане о начале операции по выявлению предполагаемых тоннелей ("Хезболлы" - ИФ) к югу от "голубой линии", - отмечается в заявлении.

"Миротворцы ООН совместно с военными Ливана усилили патрулирование вдоль "голубой линии", чтобы поддерживать стабильность ", - говорится в заявлении сил ООН.

При этом в организации подчеркнули, что "общая ситуация в районе операции остается спокойной".

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию тоннелей "Хезболлы", построенных вдоль ливанской границы.

Операция получила название "Северный щит", ее начали в ночь на вторник. Ее будут проводить исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.

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Тэги: ООН, ЛИВАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]