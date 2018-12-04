Миротворцы ООН и армия Ливана усиливают меры безопасности в связи с операцией Израиля

Временные миротворческие силы ООН в Ливане усилили патрулирование вдоль ливано-израильской границы в связи с началом израильской операции "Северный щит", говорится в заявлении ООН, опубликованном во вторник.

"Армия обороны Израиля проинформировала Силы ООН в Ливане о начале операции по выявлению предполагаемых тоннелей ("Хезболлы" - ИФ) к югу от "голубой линии", - отмечается в заявлении.

"Миротворцы ООН совместно с военными Ливана усилили патрулирование вдоль "голубой линии", чтобы поддерживать стабильность ", - говорится в заявлении сил ООН.

При этом в организации подчеркнули, что "общая ситуация в районе операции остается спокойной".

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию тоннелей "Хезболлы", построенных вдоль ливанской границы.

Операция получила название "Северный щит", ее начали в ночь на вторник. Ее будут проводить исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.