Иран собирается увеличить дальность своих ракет - командующий ВВС

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Назираде заявил агентству "Фарс", что Иран намерен наращивать дальность действия ракет класса "воздух-воздух".

"Таким образом, один из наших наиболее важных планов заключается в увеличении дальности действия ракет и снарядов", - сказал генерал.

По его словам, ВВС Ирана не намерены каким-либо образом ограничивать технические характеристики своего вооружения в том, что касается дальности действия.

Он отметил, что Иран намерен сконцентрировать усилия на разработке высокоточных боеприпасов большой дальности, а также беспилотников.

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Иран нарушил резолюцию СБ ООН, проведя испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок. Он также призвал ЕС ввести санкции против Ирана в связи с его ракетной программой.

Во вторник, как ожидается, СБ ООН за закрытыми дверями обсудит вопрос о проводимых Ираном испытаниях баллистических ракет.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что по уверениям иранских военных, находящиеся в их распоряжении ракеты имеют дальность действия в 2 тыс. км. Военные также утверждали, что в зоне действия ракет - американские базы в Афганистане, ОАЭ и Катаре. При этом в Тегеране неоднократно заявляли, что иранская ракетная программа не является предметом для переговоров.