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Внешняя политика 04.12.2018 18:13

Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер

Баку заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник в Баку на встрече с заместителем помощника секретаря министра обороны США Лаурой Купер.

«Наши страны заинтересованы в расширении сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования. США приняли решение увеличить число азербайджанских офицеров, которые обучаются в ведущих американских военных учебных заведениях», - сказал З.Гасанов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Министр также проинформировал Л.Купер о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и рисках для стабильности на Южном Кавказе, вызванных нерешенностью конфликта.

Л.Купер, в свою очередь, подчеркнула заинтересованность Вашингтона в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и в военной сфере.

Она также особо подчеркнула роль Азербайджана в борьбе с терроризмом и в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Л.Купер на встрече также привела слова министра обороны США Джеймса Мэттиса, что «успехи в Афганистане были бы невозможны без сильной поддержки Азербайджана».

А.Мамедов

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Тэги: США, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]