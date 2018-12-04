Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер

Баку заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник в Баку на встрече с заместителем помощника секретаря министра обороны США Лаурой Купер.

«Наши страны заинтересованы в расширении сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования. США приняли решение увеличить число азербайджанских офицеров, которые обучаются в ведущих американских военных учебных заведениях», - сказал З.Гасанов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Министр также проинформировал Л.Купер о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и рисках для стабильности на Южном Кавказе, вызванных нерешенностью конфликта.

Л.Купер, в свою очередь, подчеркнула заинтересованность Вашингтона в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и в военной сфере.

Она также особо подчеркнула роль Азербайджана в борьбе с терроризмом и в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Л.Купер на встрече также привела слова министра обороны США Джеймса Мэттиса, что «успехи в Афганистане были бы невозможны без сильной поддержки Азербайджана».

А.Мамедов