Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер

Баку заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с Вашингтоном, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во вторник в Баку на встрече с заместителем помощника секретаря министра обороны США Лаурой Купер.
«Наши страны заинтересованы в расширении сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования. США приняли решение увеличить число азербайджанских офицеров, которые обучаются в ведущих американских военных учебных заведениях», - сказал З.Гасанов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.
Министр также проинформировал Л.Купер о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и рисках для стабильности на Южном Кавказе, вызванных нерешенностью конфликта.
Л.Купер, в свою очередь, подчеркнула заинтересованность Вашингтона в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и в военной сфере.
Она также особо подчеркнула роль Азербайджана в борьбе с терроризмом и в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Л.Купер на встрече также привела слова министра обороны США Джеймса Мэттиса, что «успехи в Афганистане были бы невозможны без сильной поддержки Азербайджана».
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»