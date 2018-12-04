Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 10 месяцев снизилась до 63,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-октябре 2018 года увеличились на 7,7% - до 8 млрд 140 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 10 месяцев текущего года увеличились на 2,9% - до 5 млрд 171,9 млн манатов или 63,5% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-октябре 2018 года увеличился на 17,2% - до 2 млрд 968,1 млн манатов или 36,5% всех вкладов.
На 31 октября 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 295,5 млн манатов, нерезидентов – 844,5 млн манатов. В январе-октябре 2018 года вклады резидентов увеличились на 7%, нерезидентов - на 13,4%.
В целом, на 1 ноября 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 3,1 млн манатов, что на 6,8% больше показателя на конец 2017 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»