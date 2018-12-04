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Дальнее зарубежье 04.12.2018 20:53

Критика Европой политики США неоправданна - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что критические высказывания, звучащие в Европе по поводу американской политики, не имеют под собой оснований.

"Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах мирового сообщества. Это просто неверно", - приводят западные СМИ слова М.Помпео, сказанные в Германском фонде Маршалла.

СМИ напоминают, что решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от соглашения по иранской ядерной программе вызвало негативную реакцию в Европе.

М.Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон лишь занимается улучшением или отменой соглашений, которые не служат интересам США и их союзников. Он заверил, что США ведут "строительство нового либерального порядка, который предотвращает войны и приводит к большему процветанию всех".

"Он (Д.Трамп - ИФ) возвращает США традиционную центральную роль лидера в мире", - уточнил он.

Также госсекретарь заявил, что процесс Brexit вызвал "закономерные вопросы" относительно того, не ставит ли руководство ЕС интересы "бюрократов в Брюсселе" выше интересов стран-членов ЕС и их граждан.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ЕС, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]