Критика Европой политики США неоправданна - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что критические высказывания, звучащие в Европе по поводу американской политики, не имеют под собой оснований.
"Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах мирового сообщества. Это просто неверно", - приводят западные СМИ слова М.Помпео, сказанные в Германском фонде Маршалла.
СМИ напоминают, что решение администрации президента США Дональда Трампа отказаться от соглашения по иранской ядерной программе вызвало негативную реакцию в Европе.
М.Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон лишь занимается улучшением или отменой соглашений, которые не служат интересам США и их союзников. Он заверил, что США ведут "строительство нового либерального порядка, который предотвращает войны и приводит к большему процветанию всех".
"Он (Д.Трамп - ИФ) возвращает США традиционную центральную роль лидера в мире", - уточнил он.
Также госсекретарь заявил, что процесс Brexit вызвал "закономерные вопросы" относительно того, не ставит ли руководство ЕС интересы "бюрократов в Брюсселе" выше интересов стран-членов ЕС и их граждан.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»