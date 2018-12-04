Сербия запретила продажу продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда – МИД Азербайджана

Сербия запретила продажу произведенной на оккупированных территориях Азербайджана продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда, сообщают официальные СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Посольство Азербайджана в Сербии обнаружело, что в магазине “Duty Free” аэропорта Белграда на отдельном прилавке “Armenian flavours” продаются произведенные на оккупированных территориях Азербайджана различные спиртные напитки под общим брендом «Artsakh». Посольство безотлагательно направило ноты правительству Сербии и провело ряд встреч», - говориться в сообщении.

В сообщении отмечено, что в результате оперативных мероприятий сербская сторона приняла необходимые меры по изъятию данной продукции из продажи.

«Азербайджанская сторона выразила резкий протест данному факту и попросила изъять данную продукцию из продажи. В результате продажа спиртных напитков под брендом «Artsakh» в белградском аэропорту была запрещена, товары были убраны с прилавка», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов