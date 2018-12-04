Сербия запретила продажу продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда – МИД Азербайджана

Сербия запретила продажу произведенной на оккупированных территориях Азербайджана продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда, сообщают официальные СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана.
«Посольство Азербайджана в Сербии обнаружело, что в магазине “Duty Free” аэропорта Белграда на отдельном прилавке “Armenian flavours” продаются произведенные на оккупированных территориях Азербайджана различные спиртные напитки под общим брендом «Artsakh». Посольство безотлагательно направило ноты правительству Сербии и провело ряд встреч», - говориться в сообщении.
В сообщении отмечено, что в результате оперативных мероприятий сербская сторона приняла необходимые меры по изъятию данной продукции из продажи.
«Азербайджанская сторона выразила резкий протест данному факту и попросила изъять данную продукцию из продажи. В результате продажа спиртных напитков под брендом «Artsakh» в белградском аэропорту была запрещена, товары были убраны с прилавка», - отмечается в сообщении.
А. Мамедов
Цены на нефть сократили рост, Brent торгуется у $62,3 за баррель
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 10 месяцев снизилась до 63,5% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане за 10 месяцев сократились на 16%
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
Названы самые посещаемые города мира в 2018 году
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Константинополь не собирается давать автокефалию украинской церкви - СМИ
Трамп объявил о начале торговых переговоров США и Китая
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»