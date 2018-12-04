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Карабахский конфликт 04.12.2018 19:31

Сербия запретила продажу продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда – МИД Азербайджана

Сербия запретила продажу произведенной на оккупированных территориях Азербайджана продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда, сообщают официальные СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Посольство Азербайджана в Сербии обнаружело, что в магазине “Duty Free” аэропорта Белграда на отдельном прилавке “Armenian flavours” продаются произведенные на оккупированных территориях Азербайджана различные спиртные напитки под общим брендом «Artsakh». Посольство безотлагательно направило ноты правительству Сербии и провело ряд встреч», - говориться в сообщении.

В сообщении отмечено, что в результате оперативных мероприятий сербская сторона приняла необходимые меры по изъятию данной продукции из продажи.

«Азербайджанская сторона выразила резкий протест данному факту и попросила изъять данную продукцию из продажи. В результате продажа спиртных напитков под брендом «Artsakh» в белградском аэропорту была запрещена, товары были убраны с прилавка», - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ТОВАРЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]