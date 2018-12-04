Константинополь не собирается давать автокефалию украинской церкви - СМИ

Устав "единой поместной церкви", разработанный Константинополем, не предполагает создания автокефалии, которой ждут в Киеве, пишут во вторник украинские "Вести".
Ссылаясь на данные своих источников, издание приводит основные пункты этого устава, из которых следует, что говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится - скорее речь о полном подчинении Константинополю (а это уже иной статус, "митрополии").
"Похоже, самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви", - написал по этому поводу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.
По версии "Вестей", среди других важных моментов, прописанных в уставе, - украинская церковь "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом, а через него - со всеми остальными Церквями (то есть это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через РПЦ).
Главой православной церкви на Украине может быть только митрополит, а не патриарх.
Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору "необходимое". Также, по данным издания, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.
Кроме того, будущая украинская церковь будет получать миро, используемое в таинствах, только у Константинополя, что является одним из главных признаков отсутствия настоящей автокефалии.
Также "единая поместная церковь" не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их имена Константинополю для утверждения.
Наконец, Константинопольский патриархат, согласно уставу, становится высшей апелляционной структурой. Это значит, например, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили к нему иные санкции, имеет право обращаться к Константинополю с апелляцией, то есть у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений.
Как сообщалось, проект устава создаваемой на Украине церкви, независимой от Московского патриархата, Синод в Стамбуле одобрил на заседании 27-29 ноября.
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