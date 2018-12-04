Азербайджанец избран президентом CEPEJ

Представитель Азербайджана Рамин Гурбанов избран президентом Европейской комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве юстиции.
«Сегодня в Страсбурге прошло пленарное заседание CEPEJ, на котором были избраны президент, вице-президент комиссии и два члена бюро структуры. Судья Ясамальского районного суда города Баку Рамин Гурбанов был избран президентом CEPEJ», - отметили в министерстве.
Напомним, что ранее Р. Гурбанов уже являлся членом Бюро CEPEJ и занимал должность вице-президента организации.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»