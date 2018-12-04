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ТЭК 04.12.2018 20:13

Цены на нефть сократили рост, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, однако темпы роста замедлились на заявлениях представителей Саудовской Аравии.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 мск увеличилась на $0,62 (1,01%) - до $62,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,49%), до $53,21 за баррель.

В центре внимания рынка находится встреча стран ОПЕК и партнеров картеля, которая начнется в среду в Вене. На встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос сокращения добычи со следующего года.

Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ может принять решение снизить нефтедобычу примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, чего будет достаточно для снижения избытка предложения на рынке.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам в польском городе Катовице, где принял участие в конференции ООН по вопросам изменения климата.

В прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. Сейчас Х.аль-Фалих уточнил, что речь идет о прогнозе излишка предложения, и на встрече в Вене нужно будет убедиться, что этот прогноз верен.

"Заявления аль-Фалиха могут быть скорее адресованы России, а не рынку в целом, - полагает старший аналитик ABN Amro Bank Ханс ван Клиф. - Это часть переговорного процесса. При этом итог переговоров пока неясен".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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