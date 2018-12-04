Цены на нефть сократили рост, Brent торгуется у $62,3 за баррель

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, однако темпы роста замедлились на заявлениях представителей Саудовской Аравии.
Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 мск увеличилась на $0,62 (1,01%) - до $62,31 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,49%), до $53,21 за баррель.
В центре внимания рынка находится встреча стран ОПЕК и партнеров картеля, которая начнется в среду в Вене. На встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос сокращения добычи со следующего года.
Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ может принять решение снизить нефтедобычу примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, чего будет достаточно для снижения избытка предложения на рынке.
Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам в польском городе Катовице, где принял участие в конференции ООН по вопросам изменения климата.
В прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. Сейчас Х.аль-Фалих уточнил, что речь идет о прогнозе излишка предложения, и на встрече в Вене нужно будет убедиться, что этот прогноз верен.
"Заявления аль-Фалиха могут быть скорее адресованы России, а не рынку в целом, - полагает старший аналитик ABN Amro Bank Ханс ван Клиф. - Это часть переговорного процесса. При этом итог переговоров пока неясен".
Азербайджанец избран президентом CEPEJ
Сербия запретила продажу продукции под брендом «Artsakh» в аэропорту Белграда – МИД Азербайджана
Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер
Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова
Российские туристы чувствуют себя в Азербайджане как дома – президент Алиев
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Министры финансов стран ЕС не договорились об увеличении налогов для ИТ-гигантов
НАТО должна готовиться к жизни без ДРСМД - Столтенберг
США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению - Помпео
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»