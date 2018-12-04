Министры финансов стран ЕС не договорились об увеличении налогов для ИТ-гигантов

Министрам финансов стран ЕС не удалось прийти к консенсусу по вопросу о введении налога на продажу цифровых услуг в отношении глобальных высокотехнологичных гигантов, таких как Amazon и Apple, пишет Financial Times.

Против планов ввести налог в размере 3% от онлайн-выручки компаний, озвученных Еврокомиссией в марте, выступили Ирландия и ряд скандинавских стран. По оценке властей ЕС, введение налога позволило бы ежегодно получать дополнительные поступления в размере 5 млрд евро.

Не спасло ситуацию и выдвинутое в последний момент предложение Франции и Германии, которое предусматривало обложение налогами не всей выручки компаний, а только доходов от рекламных услуг.

По словам министра финансов Австрии Хартвига Лёгера, предложение Франции и Германии вызвало недовольство представителей четырех государств, однако переговоры по этому вопросу продолжатся.

Ранее несколько европейских стран, включая Великобританию, выразили готовность ввести налог на цифровые услуги в одностороннем порядке.

По словам экспертов, введение новых налогов может увеличить расходы цифровых гигантов на миллиарды долларов, поскольку в действующих схемах компании часто занижают налогооблагаемую базу в отдельных странах и фиксируют значительную часть выручки в странах с низкими налогами.