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Дальнее зарубежье 04.12.2018 23:18

Министры финансов стран ЕС не договорились об увеличении налогов для ИТ-гигантов

Министрам финансов стран ЕС не удалось прийти к консенсусу по вопросу о введении налога на продажу цифровых услуг в отношении глобальных высокотехнологичных гигантов, таких как Amazon и Apple, пишет Financial Times.

Против планов ввести налог в размере 3% от онлайн-выручки компаний, озвученных Еврокомиссией в марте, выступили Ирландия и ряд скандинавских стран. По оценке властей ЕС, введение налога позволило бы ежегодно получать дополнительные поступления в размере 5 млрд евро.

Не спасло ситуацию и выдвинутое в последний момент предложение Франции и Германии, которое предусматривало обложение налогами не всей выручки компаний, а только доходов от рекламных услуг.

По словам министра финансов Австрии Хартвига Лёгера, предложение Франции и Германии вызвало недовольство представителей четырех государств, однако переговоры по этому вопросу продолжатся.

Ранее несколько европейских стран, включая Великобританию, выразили готовность ввести налог на цифровые услуги в одностороннем порядке.

По словам экспертов, введение новых налогов может увеличить расходы цифровых гигантов на миллиарды долларов, поскольку в действующих схемах компании часто занижают налогооблагаемую базу в отдельных странах и фиксируют значительную часть выручки в странах с низкими налогами.

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Тэги: ЕВРОПА, ИТ, КОМПАНИИ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]