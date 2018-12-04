НАТО рассчитывает на конструктивные отношения с Россией - заявление

НАТО рассчитывает на выстраивание конструктивных взаимоотношений с Россией, несмотря на обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в распространенном заявлении НАТО.
"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда поведение России позволит это сделать", - говорится в заявлении.
"Как мы недавно подтвердили на саммите в Брюсселе, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО", - отмечается в документе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»