НАТО рассчитывает на конструктивные отношения с Россией - заявление

НАТО рассчитывает на выстраивание конструктивных взаимоотношений с Россией, несмотря на обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в распространенном заявлении НАТО.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда поведение России позволит это сделать", - говорится в заявлении.

"Как мы недавно подтвердили на саммите в Брюсселе, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО", - отмечается в документе.