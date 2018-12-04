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Дальнее зарубежье 04.12.2018 22:49

НАТО рассчитывает на конструктивные отношения с Россией - заявление

НАТО рассчитывает на выстраивание конструктивных взаимоотношений с Россией, несмотря на обвинения в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в распространенном заявлении НАТО.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда поведение России позволит это сделать", - говорится в заявлении.

"Как мы недавно подтвердили на саммите в Брюсселе, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО", - отмечается в документе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]