США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению - Помпео

Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения Договора, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал М.Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.