Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 12° Завтра 13° 7 Дек 12° 8 Дек 10°

Дальнее зарубежье 04.12.2018 22:52

США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению - Помпео

Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения Договора, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал М.Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ДРСМД, ВЫХОД, ПЛАНЫ


Похожие новости


Шойгу заявил о нарастании гонки вооружений в связи с планами США выйти из ДРСМД США считают лучшим вариантом возвращение России к соблюдению условий ДРСМД - Мэттис У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности - Болтон В США все еще ищут дипломатические решения по ДРСМД - глава Пентагона Болтон откровенно сказал, что выходом из ДРСМД США хотят "компенсировать" наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности - Лавров Внешнеполитические действия США ведут лишь к нарастанию турбулентности в международных отношениях - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]