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Дальнее зарубежье 04.12.2018 23:03

НАТО должна готовиться к жизни без ДРСМД - Столтенберг

Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет прекращено, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны готовиться к миру без этого Договора", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения Договора", - подчеркнул генсек НАТО.

При этом Й.Столтенберг подчеркнул, что доказательства нарушения Россией ДРСМД являются довольно очевидными.

"Мы продолжим регулярные консультации и мы продолжим тщательно оценивать военное строительство России и развертывание ею (ракет - ИФ)", - отметил он

Генсек подчеркнул, что ранее НАТО обращались к России по различным каналам диалога, а в данный момент альянс озвучивает единую позицию по ДРСМД.

"Россия знает наши опасения. Раньше они отрицали само существование этой (ракетной - ИФ) системы, а сейчас они объявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет - Россия знает нашу позицию", - сказал генсек.

"Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование", - добавил он.

Ранее стало известно, что США передали партнерам по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной ДРСМД. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что планирует обсудить с союзниками на полях саммита НАТО вопрос о выходе Соединенных Штатов из Договора.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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