НАТО должна готовиться к жизни без ДРСМД - Столтенберг

Североатлантический альянс должен быть готов к тому, что действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет прекращено, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы должны готовиться к миру без этого Договора", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
"У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения Договора", - подчеркнул генсек НАТО.
При этом Й.Столтенберг подчеркнул, что доказательства нарушения Россией ДРСМД являются довольно очевидными.
"Мы продолжим регулярные консультации и мы продолжим тщательно оценивать военное строительство России и развертывание ею (ракет - ИФ)", - отметил он
Генсек подчеркнул, что ранее НАТО обращались к России по различным каналам диалога, а в данный момент альянс озвучивает единую позицию по ДРСМД.
"Россия знает наши опасения. Раньше они отрицали само существование этой (ракетной - ИФ) системы, а сейчас они объявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет - Россия знает нашу позицию", - сказал генсек.
"Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование", - добавил он.
Ранее стало известно, что США передали партнерам по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной ДРСМД. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что планирует обсудить с союзниками на полях саммита НАТО вопрос о выходе Соединенных Штатов из Договора.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.
Россия передумала продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс Бал-Э
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушений - Минобороны Азербайджана
Байден считает себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США
Азербайджан не нуждается в чрезмерно сильном манате – глава Минфина
Банки-агенты АИКГФ в январе-октябре выдали ипотечных кредитов на 241,5 млн манатов
Нефть дешевеет на сомнениях в действиях ОПЕК, Brent торгуется у $61 за баррель
Аэропорт Сургута будет назван в честь Фармана Салманова
Российские туристы чувствуют себя в Азербайджане как дома – президент Алиев
Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку отметили День Первого Президента Казахстана
Глава Bakcell представил министру самый скоростной мобильный интернет
В Баку прошел круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»