Некоторые сенаторы США уверились в причастности саудовского кронпринца Салмана к убийству Хашкаджи

Ряд американских сенаторов после закрытой встречи с директором ЦРУ Джиной Хаспел выразил уверенность, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман знал об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
Лидер демократов в комитете по иностранным делам Боб Менендес заявил, что он укрепился во мнении по поводу убийства оппозиционного журналиста после того, как Дж.Хаспел проинформировала лидеров Сената.
Ранее Б.Менендес выступил с предложением принять постановление о прекращении поддержки Эр-Рияда со стороны США в военной кампании в Йемене.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм также занял жесткую позицию в отношении саудовского кронпринца.
"Вы должны быть абсолютно слепыми, чтобы не прийти к выводу о том, что это (убийство - ИФ) было организовано и управлялось людьми, находящимися в подчинении Мухаммеда бин Салмана", - приводят его слова американские СМИ.
Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа, "по всей видимости", не хочет признавать доказательства о причастности кронпринца.
Глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что у него нет сомнений по поводу того, что принц М.бин Салман отдал приказ об убийстве Дж.Хашкаджи и отслеживал процесс исполнения.
Если принц, по его словам, предстанет перед судом, он будет признан виновным "примерно через 30 минут".
28 ноября глава обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к убийству Дж.Хашкаджи. Дж.Хаспел на слушаниях не присутствовала.
Кроме того, Дж.Мэттис и М.Помпео в ходе слушаний пытались отговорить Сенат от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. Однако законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
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