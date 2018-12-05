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Дальнее зарубежье 05.12.2018 09:15

Операция "Северный щит" направлена на сдерживание Ирана в регионе - Нетаньяху

Операция "Северный щит", направленная на уничтожение ведущих в Израиль из Ливана тоннелей "Хезболлы", является частью более широкой кампании по противодействию Ирану, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы действуем, чтобы не дать Ирану получить плацдармы в Сирии и Ливане", - приводит издание "Джерузалем пост" его слова, сказанные на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Б.Нетаньяху подчеркнул, что "Северный щит" - это "не отдельная операция, а широкомасштабная длительная операция".

По его словам, цель "Хезболлы", поддерживаемой Ираном, захватить Галилею - израильскую область на границе с Ливаном. При этом премьер возложил на власти Ливана ответственность за действия "Хезболлы" на своей территории.

Премьер также заявил, что запросил созыва экстренного заседания СБ ООН, посвященного действиям "Хезболлы".

Он упомянул, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео глава госдепа согласился ввести дополнительные санкции против "Хезболлы".

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию тоннелей "Хезболлы", построенных вдоль ливанской границы.

Операция получила название "Северный щит", ее начали в ночь на вторник. Ее будут проводить исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ЛИВАН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]