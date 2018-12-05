Операция "Северный щит", направленная на уничтожение ведущих в Израиль из Ливана тоннелей "Хезболлы", является частью более широкой кампании по противодействию Ирану, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы действуем, чтобы не дать Ирану получить плацдармы в Сирии и Ливане", - приводит издание "Джерузалем пост" его слова, сказанные на пресс-конференции в Тель-Авиве.
Б.Нетаньяху подчеркнул, что "Северный щит" - это "не отдельная операция, а широкомасштабная длительная операция".
По его словам, цель "Хезболлы", поддерживаемой Ираном, захватить Галилею - израильскую область на границе с Ливаном. При этом премьер возложил на власти Ливана ответственность за действия "Хезболлы" на своей территории.
Премьер также заявил, что запросил созыва экстренного заседания СБ ООН, посвященного действиям "Хезболлы".
Он упомянул, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео глава госдепа согласился ввести дополнительные санкции против "Хезболлы".
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля начала операцию по выявлению и уничтожению ведущих на израильскую территорию тоннелей "Хезболлы", построенных вдоль ливанской границы.
Операция получила название "Северный щит", ее начали в ночь на вторник. Ее будут проводить исключительно на израильской территории на севере страны, а также на Голанских высотах.
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