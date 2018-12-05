США восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали

США возобновили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали спустя 27 лет после закрытия американского посольства в стране, сообщил американский госдепартамент.

"Впервые после закрытия посольства США в Могадишо 5 января 1991 года, США 2 декабря восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали", - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, это "историческое событие отражает прогресс, достигнутый Сомали".

"Наше возвращение демонстрирует приверженность Соединенных Штатов дальнейшему укреплению стабильности, демократии и экономическому развитию, которые отвечают интересам обеих стран", - подчеркивается в сообщении.

Посол Дональд Ямамото и его сотрудники рассчитывают на "тесное сотрудничество" с народом и федеральным правительством Сомали в целях "укрепления тесных двусторонних отношений", подчеркнул госдепартамент.