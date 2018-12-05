США восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали

США возобновили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали спустя 27 лет после закрытия американского посольства в стране, сообщил американский госдепартамент.
"Впервые после закрытия посольства США в Могадишо 5 января 1991 года, США 2 декабря восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали", - говорится в заявлении госдепа.
В нем отмечается, это "историческое событие отражает прогресс, достигнутый Сомали".
"Наше возвращение демонстрирует приверженность Соединенных Штатов дальнейшему укреплению стабильности, демократии и экономическому развитию, которые отвечают интересам обеих стран", - подчеркивается в сообщении.
Посол Дональд Ямамото и его сотрудники рассчитывают на "тесное сотрудничество" с народом и федеральным правительством Сомали в целях "укрепления тесных двусторонних отношений", подчеркнул госдепартамент.
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