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Дальнее зарубежье 05.12.2018 09:42

США восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали

США возобновили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали спустя 27 лет после закрытия американского посольства в стране, сообщил американский госдепартамент.

"Впервые после закрытия посольства США в Могадишо 5 января 1991 года, США 2 декабря восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали", - говорится в заявлении госдепа.

В нем отмечается, это "историческое событие отражает прогресс, достигнутый Сомали".

"Наше возвращение демонстрирует приверженность Соединенных Штатов дальнейшему укреплению стабильности, демократии и экономическому развитию, которые отвечают интересам обеих стран", - подчеркивается в сообщении.

Посол Дональд Ямамото и его сотрудники рассчитывают на "тесное сотрудничество" с народом и федеральным правительством Сомали в целях "укрепления тесных двусторонних отношений", подчеркнул госдепартамент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СОМАЛИ, ДИППРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]