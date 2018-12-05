В Баку прошел круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов»

4 декабря 2018 года в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялся круглый стол на тему «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов», организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане и Русским центром Фонда «Русский мир» при БГУ.
К участникам круглого стола обратились доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета БГУ Марьям Ягубова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В работе круглого стола приняли участие преподаватели, студенты и магистранты БГУ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»