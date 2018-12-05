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05.12.2018 09:17

В Баку прошел круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов»

4 декабря 2018 года в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялся круглый стол на тему «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов», организованный представительством Россотрудничества в Азербайджане и Русским центром Фонда «Русский мир» при БГУ.

К участникам круглого стола обратились доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета БГУ Марьям Ягубова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели, студенты и магистранты БГУ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]