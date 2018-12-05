Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 декабря ЦБА установил 1,9258 манат/1EUR (4 декабря - 1,9339 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 декабря установил 0,0254 манат/1RUB (4 декабря - 0,0256 манат/1RUB).

А.Мамедов