Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 декабря ЦБА установил 1,9258 манат/1EUR (4 декабря - 1,9339 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 декабря установил 0,0254 манат/1RUB (4 декабря - 0,0256 манат/1RUB).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»