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Оборона 05.12.2018 09:35

Россия передумала продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс Бал-Э

Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» сорвалась из-за позиции Минобороны РФ, сообщает российская газета «Коммерсант».

По ее информации, российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.

Газета со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Азербайджан и Россия парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Однако, до подписания твердого соглашения дело так и не дошло. Как рассказали изданию несколько военных собеседников, причиной этого послужила особая позиция Минобороны РФ, заключавшаяся в «нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».

Издание отмечает, что в настоящее время тема поставок «Бала» вооруженным силам Азербайджана не обсуждается, поскольку есть «весьма деликатный геополитический нюанс». Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», - резюмировал он.

«Бал-Э» - экспортный вариант берегового ракетного комплекса «Бал», принятого на вооружение в РФ в 2008 году. В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения — до 120 км, суммарный боекомплект комплекса — до 64 ракет.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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