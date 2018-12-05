Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 4,5%, потребительские кредиты - на 11% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-октябре 2018 года увеличился на 4,5% - до 12 млрд 281,3 млн манатов на 31 октября 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало ноября 2018 года составляет 1 млрд 698,6 млн манатов (рост за январь-октябрь на 4,4%) или 13,8% всех кредитов.

На 31 октября 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 1 млрд 862,2 млн манатов (спад на 2,8%) или 15,2% всех кредитов, частными банками - 10 млрд 27 млн манатов (рост на 6,4%) или 81,6% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало ноября 2018 года на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 639,6 млн манатов (рост на 9,9%), в иностранной валюте - 4 млрд 641,7 млн манатов (спад на 3,4%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец октября 2018 года составляет 37,8% (на конец 2017г - 40,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 октября 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 65,9 млн манатов (16,8% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 275,5 млн манатов (2,2%), сельское хозяйство и переработку – 468,1 млн манатов (3,8%), строительство и недвижимость – 375,6 млн манатов (3,1%), промышленность и производственный сектор – 687,4 млн манатов (5,6%), транспорт и связь - 1 млрд 289 млн манатов (10,5%), на домохозяйства - 5 млрд 106,6 млн манатов (41,6%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-октябре 2018 года увеличился на 10,9%.

А.Мамедов