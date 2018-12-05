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ТЭК 05.12.2018 09:41

Нефть дешевеет на сомнениях в действиях ОПЕК, Brent торгуется у $61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подешевели на $1,16 (1,87%) - до $60,92 за баррель. На торгах во вторник их цена выросла на $0,39 (0,63%) и составляла на закрытие $62,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,88 (1,65%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,3 (0,57%), завершив торги на отметке $53,25 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам.

При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.

"Заявления аль-Фалиха, сделанные за несколько дней до заседания, создают неопределенность и дестабилизируют рынок, - говорит трейдер NH Investment & Securities Co. Хун Сунки. - Также это демонстрирует недовольство Саудовской Аравии нежеланием России активно поддержать усилия по сокращению добычи для поддержания цен".

В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]