Банки-агенты АИКГФ в январе-октябре выдали ипотечных кредитов на 241,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2018 года выдали ипотечных кредитов на сумму 241,5 млн манатов, что на 43,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в октябре 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 31,3 млн манатов, что является самым высоким ежемесячным показателем в текущем году.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-октябре 2018 года рефинансировал кредитов на сумму 201,3 манатов (рост в 2,8 раза по сравнению с 10 месяцами 2017 года - ИФ).
Фонд в отчетном периоде получил из госбюджета 100 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.
АИКГФ в январе-октябре 2018 года привлек 175 млн манатов от размещения облигаций.
В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Мамедов
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