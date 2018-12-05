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Финансы 05.12.2018 09:42

Банки-агенты АИКГФ в январе-октябре выдали ипотечных кредитов на 241,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2018 года выдали ипотечных кредитов на сумму 241,5 млн манатов, что на 43,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в октябре 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 31,3 млн манатов, что является самым высоким ежемесячным показателем в текущем году.

По данным ЦБА, АИКГФ в январе-октябре 2018 года рефинансировал кредитов на сумму 201,3 манатов (рост в 2,8 раза по сравнению с 10 месяцами 2017 года - ИФ).

Фонд в отчетном периоде получил из госбюджета 100 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.

АИКГФ в январе-октябре 2018 года привлек 175 млн манатов от размещения облигаций.

В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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