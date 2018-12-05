Китай готов незамедлительно приступить к переговорам с США по торговым разногласиям - министерство коммерции КНР

Китай считает, что следует как можно скорее реализовать договоренности по торговым разногласиям между Китаем и США, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил представитель министерства коммерции Китая.
"Обеим сторонам надо активно включиться в работу в рамках консультаций в течение 90 дней в соответствии с намеченными расписанием и дорожной картой", - сказал представитель министерства журналистам.
В ответ на вопрос о том, какие первоочередные задачи на переговорах ставит перед собой Китай, чиновник сказал: "Китай начнет с реализации уже достигнутых договоренностей, и чем скорее, тем лучше".
Как сообщалось, Си Цзиньпин и Д.Трамп договорились о том, что США не будут с 1 января 2019 года поднимать ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, о чем ранее объявлял Вашингтон.
Одновременно стороны должны посредством переговоров в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашению. Если за 90 дней стороны не смогут заключить такое соглашение, то 25-процентные пошлины на импортируемые США из Китая товары стоимостью $200 млрд вступят в силу.
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