Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек 10°

Дальнее зарубежье 05.12.2018 10:17

Китай готов незамедлительно приступить к переговорам с США по торговым разногласиям - министерство коммерции КНР

Китай считает, что следует как можно скорее реализовать договоренности по торговым разногласиям между Китаем и США, достигнутые на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине, заявил представитель министерства коммерции Китая.

"Обеим сторонам надо активно включиться в работу в рамках консультаций в течение 90 дней в соответствии с намеченными расписанием и дорожной картой", - сказал представитель министерства журналистам.

В ответ на вопрос о том, какие первоочередные задачи на переговорах ставит перед собой Китай, чиновник сказал: "Китай начнет с реализации уже достигнутых договоренностей, и чем скорее, тем лучше".

Как сообщалось, Си Цзиньпин и Д.Трамп договорились о том, что США не будут с 1 января 2019 года поднимать ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, о чем ранее объявлял Вашингтон.

Одновременно стороны должны посредством переговоров в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашению. Если за 90 дней стороны не смогут заключить такое соглашение, то 25-процентные пошлины на импортируемые США из Китая товары стоимостью $200 млрд вступят в силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИНКОММЕРЦИИ, США, ПЕРЕГОВОРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]