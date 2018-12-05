Более $100 млн потребуется в следующем году на гуманитарную помощь КНДР - ООН

В 2019 году КНДР потребуется свыше $111 млн в качестве гуманитарной помощи, следует из доклада ООН, опубликованного в среду.
"В то время как число нуждающихся, как ожидается, останется в следующем году на том же уровне, санкции, введенные в отношении Северной Кореи, будут продолжать сдерживать агентства ООН и других гуманитарных партнеров от предоставления помощи бедной стране", - говорится в документе.
В докладе уточняется, что гуманитарная деятельность "не подлежит международным санкциям", однако "они (санкции-ИФ) непреднамеренно влияют на гуманитарные операции из-за нарушения банковского канала, сбоев в цепочках поставок и задержек в транспортировке жизненно важных товаров".
По оценкам ООН, в 2018 году в Северной Корее в гуманитарной помощи нуждалось 10,3 млн человек.
В документе говорится, что продовольственная безопасность Северной Кореи ухудшилась в этом году из-за жары и наводнений, которые оказали пагубное влияние на производство сельскохозяйственных культур.
В нем также отмечается, что финансирование гуманитарной помощи в КНДР сократилось с $400 млн в 2004 году до $26,2 млн по состоянию на ноябрь 2018 года.
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