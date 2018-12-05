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Дальнее зарубежье 05.12.2018 12:16

Более $100 млн потребуется в следующем году на гуманитарную помощь КНДР - ООН

В 2019 году КНДР потребуется свыше $111 млн в качестве гуманитарной помощи, следует из доклада ООН, опубликованного в среду.

"В то время как число нуждающихся, как ожидается, останется в следующем году на том же уровне, санкции, введенные в отношении Северной Кореи, будут продолжать сдерживать агентства ООН и других гуманитарных партнеров от предоставления помощи бедной стране", - говорится в документе.

В докладе уточняется, что гуманитарная деятельность "не подлежит международным санкциям", однако "они (санкции-ИФ) непреднамеренно влияют на гуманитарные операции из-за нарушения банковского канала, сбоев в цепочках поставок и задержек в транспортировке жизненно важных товаров".

По оценкам ООН, в 2018 году в Северной Корее в гуманитарной помощи нуждалось 10,3 млн человек.

В документе говорится, что продовольственная безопасность Северной Кореи ухудшилась в этом году из-за жары и наводнений, которые оказали пагубное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

В нем также отмечается, что финансирование гуманитарной помощи в КНДР сократилось с $400 млн в 2004 году до $26,2 млн по состоянию на ноябрь 2018 года.

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Тэги: ООН, КНДР, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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