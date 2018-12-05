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05.12.2018 09:49

Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана

Азербайджанский город Исмаиллы подписал Меморандум о побратимстве с городом Риштан Ферганской области Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

«Риштан (Ферганская область) и Исмаиллы (Исмаиллинский район Азербайджана) подписали меморандум о побратимстве», - отмечает издание.

Подписи под документом поставили заместитель хокима Риштанского района Абдусалом Сиддиков, первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

В рамках официального визита в Ферганскую область азербайджанская делегация провела встречу с главой местной исполнительной власти Шухратом Ганиевым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе приглашение азербайджанских ремесленников и туристов на фестиваль «Адрас» и международные фестивали гончаров и гончарной продукции, а также ремесленников.

Р.Бабаев

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГОРОДА, ПОБРАТИМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]