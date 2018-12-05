Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана

Азербайджанский город Исмаиллы подписал Меморандум о побратимстве с городом Риштан Ферганской области Узбекистана, сообщает gazeta.uz.
«Риштан (Ферганская область) и Исмаиллы (Исмаиллинский район Азербайджана) подписали меморандум о побратимстве», - отмечает издание.
Подписи под документом поставили заместитель хокима Риштанского района Абдусалом Сиддиков, первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.
В рамках официального визита в Ферганскую область азербайджанская делегация провела встречу с главой местной исполнительной власти Шухратом Ганиевым.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе приглашение азербайджанских ремесленников и туристов на фестиваль «Адрас» и международные фестивали гончаров и гончарной продукции, а также ремесленников.
Р.Бабаев
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