Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана

Азербайджанский город Исмаиллы подписал Меморандум о побратимстве с городом Риштан Ферганской области Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

«Риштан (Ферганская область) и Исмаиллы (Исмаиллинский район Азербайджана) подписали меморандум о побратимстве», - отмечает издание.

Подписи под документом поставили заместитель хокима Риштанского района Абдусалом Сиддиков, первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

В рамках официального визита в Ферганскую область азербайджанская делегация провела встречу с главой местной исполнительной власти Шухратом Ганиевым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, в том числе приглашение азербайджанских ремесленников и туристов на фестиваль «Адрас» и международные фестивали гончаров и гончарной продукции, а также ремесленников.

Р.Бабаев