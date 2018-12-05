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Макроэкономика 05.12.2018 09:57

Азербайджан не нуждается в чрезмерно сильном манате – глава Минфина

Азербайджану не выгодно чрезмерное укрепление курса национальной валюты, считает министр финансов страны Самир Шарифов.

По его словам, чрезмерное укрепление маната «отрицательно влияет на азербайджанских экспортеров».

«Очень сильный манат отрицательно влияет на экспортный потенциал азербайджанских производителей. Их продукция становится менее конкурентоспособной для экспорта. С другой стороны местные производители начинают проигрывать конкуренцию и на внутреннем рынке, так как импортируемые товары становятся более дешевыми», - сказал С.Шарифов в эфире передачи «Gunun nebzi» («Пульс дня») на государственном телеканале AzTV.

Министр добавил, что проводимая в последние годы в стране политика направлена на поддержание «макроэкономического баланса и устойчивого экономического роста».

В 2015-2016гг в результате девальваций маната подешевел более чем в 2 раза по отношению к доллару. В 2017 году манат укрепился к доллару на 4% за счет жесткой валютной политики, проводимой со стороны ЦБА. За 11 месяцев 2018 года манат к доллару укрепился на 0,01%.

А.Мамедов

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Тэги: МАНАТ, УКРЕПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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