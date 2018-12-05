Азербайджан не нуждается в чрезмерно сильном манате – глава Минфина

Азербайджану не выгодно чрезмерное укрепление курса национальной валюты, считает министр финансов страны Самир Шарифов.
По его словам, чрезмерное укрепление маната «отрицательно влияет на азербайджанских экспортеров».
«Очень сильный манат отрицательно влияет на экспортный потенциал азербайджанских производителей. Их продукция становится менее конкурентоспособной для экспорта. С другой стороны местные производители начинают проигрывать конкуренцию и на внутреннем рынке, так как импортируемые товары становятся более дешевыми», - сказал С.Шарифов в эфире передачи «Gunun nebzi» («Пульс дня») на государственном телеканале AzTV.
Министр добавил, что проводимая в последние годы в стране политика направлена на поддержание «макроэкономического баланса и устойчивого экономического роста».
В 2015-2016гг в результате девальваций маната подешевел более чем в 2 раза по отношению к доллару. В 2017 году манат укрепился к доллару на 4% за счет жесткой валютной политики, проводимой со стороны ЦБА. За 11 месяцев 2018 года манат к доллару укрепился на 0,01%.
А.Мамедов
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