Глава Bakcell представил министру самый скоростной мобильный интернет

Впервые в Азербайджане продемонстрирована скорость до 600 Мбит/с

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – Bakcell сообщает, что в ходе выставки Bakutel-2018 главный исполнительный директор компании Николаи Беккерс представил министру транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамину Гулузаде скорость мобильного интернета, достигающую 600 Мбит/с.

Технология 4.5G демонстрируемая на стенде Bakcell в рамках Bakutel 2018, позволяет обрабатывать большие объемы трафика, тем самым обеспечивая практически мгновенную скорость скачивания контента, потребляемый объем которого увеличивается с каждым днем. Технология «готовности к 5G», представленная компанией Bakcell, обеспечивает скорости интернета, многократно превосходящие возможности сетей LTE.

Отметим, что в 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

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