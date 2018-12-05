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05.12.2018 10:21

В Баку отметили День Первого Президента Казахстана

В Посольстве Казахстана в Азербайджане состоялся официальный прием по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан.

На мероприятие были приглашены руководители министерств и ведомств, представители Администрации Президента, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий, международных организаций, видные общественные деятели, яркие представители творческой интеллигенции, деловые круги, члены «Клуба друзей» Казахстана, представители ведущих СМИ, а также соотечественники.

В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев сказал, что за годы независимости Казахстан, пройдя сложные этапы становления и масштабных реформ в те непростые годы, достиг больших результатов и достижений. Он отметил, что сегодня Казахстан является современным государством с динамично развивающейся экономикой, уважаемым членом мирового сообщества, активным участником международных процессов, автором региональных и глобальных инициатив.

Говоря об исключительной роли Президента Нурсултана Назарбаева в процессах становления и развития независимого Казахстана, Посол Казахстана подчеркнул, что в исторически сложный момент Лидер Нации принял на себя всю полноту ответственности и сумел за столь короткий промежуток времени вывести страну в ряды успешных государств мира.

«За столь короткий период сделано немало, но ещё больше предстоит впереди. В условиях сложных геополитических процессов и турбулентности в мировой экономике возникает необходимость адаптации к реалиям ХХІ века, поиска ответов на современные вызовы, а также решения новых задач», – сказал Б.Исабаев в ходе своего выступления.

В завершении Б.Исабаев, с удовлетворением отмечая высокий уровень развития двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, подчеркнул, что курс Казахстана на углубление дружбы и сотрудничества с братской страной остается неизменным.

Отмечаем, что с 2012 года ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента. Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года, – в результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост Президента Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]