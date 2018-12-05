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05.12.2018 14:00

Поддержка детей и молодежи с физическими недостатками от Norm Sement

3 декабря, в Международный день инвалидов, компания Norm провела свой очередной социальный проект вместе с детьми и молодежью с физическими недостатками, проходящими лечение в Общественном объединении помощи детям-инвалидам имени Мушфига в Гарадагском районе. Мероприятие проводилось при участии авторов ручных работ, сотрудников Отдела Маркетинга компании Norm и преподавательского состава центра.

На мероприятии представителям Norm Sement были представлены ручные работы из бус, бисера и птичьего корма, рисунки выполненные детьми и молодежью. Изготовленные ими ручные работы были приобретены Компанией для мотивации творческих молодых людей на работу, привития им желания быть полезными для общества и бороться еще сильнее. Также было заявлено, что работы будут продемонстрированы в самом красивом уголке завода Norm Sement и представлены клиентам как ценные подарки.

Компания Norm постоянно проводит поощрительные социальные проекты для интеграции людей с физическими недостатками в общество, чтобы они не оставались вне сферы общественной и культурной деятельности. В 2019 году компания также планирует провести ряд мероприятий в поддержку людей с инвалидностью в рамках корпоративной социальной ответственности, и она сотрудничает с соответствующими структурами и центрами для организации будущих проектов.

Производственная мощность Norm Sement составляет 5000 тонн клинкера в день и 2 миллиона тонн цемента в год. Основное технологическое оборудование завода было предоставлено ведущими компаниями Германии, Франции, Нидерландов и других европейских стран. Помимо обеспечения высокой производительности и бесперебойной эксплуатации завода, это современное оборудование и технологии отвечают самым строгим экологическим стандартам Европы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]