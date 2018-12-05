Поддержка детей и молодежи с физическими недостатками от Norm Sement

3 декабря, в Международный день инвалидов, компания Norm провела свой очередной социальный проект вместе с детьми и молодежью с физическими недостатками, проходящими лечение в Общественном объединении помощи детям-инвалидам имени Мушфига в Гарадагском районе. Мероприятие проводилось при участии авторов ручных работ, сотрудников Отдела Маркетинга компании Norm и преподавательского состава центра.
На мероприятии представителям Norm Sement были представлены ручные работы из бус, бисера и птичьего корма, рисунки выполненные детьми и молодежью. Изготовленные ими ручные работы были приобретены Компанией для мотивации творческих молодых людей на работу, привития им желания быть полезными для общества и бороться еще сильнее. Также было заявлено, что работы будут продемонстрированы в самом красивом уголке завода Norm Sement и представлены клиентам как ценные подарки.
Компания Norm постоянно проводит поощрительные социальные проекты для интеграции людей с физическими недостатками в общество, чтобы они не оставались вне сферы общественной и культурной деятельности. В 2019 году компания также планирует провести ряд мероприятий в поддержку людей с инвалидностью в рамках корпоративной социальной ответственности, и она сотрудничает с соответствующими структурами и центрами для организации будущих проектов.
Производственная мощность Norm Sement составляет 5000 тонн клинкера в день и 2 миллиона тонн цемента в год. Основное технологическое оборудование завода было предоставлено ведущими компаниями Германии, Франции, Нидерландов и других европейских стран. Помимо обеспечения высокой производительности и бесперебойной эксплуатации завода, это современное оборудование и технологии отвечают самым строгим экологическим стандартам Европы.
В Баку недовольны высказываниями по Карабаху официальных лиц России на заседании Лазаревского клуба в Ереване
Лавров примет участие в заседании СМИД ОЧЭС в Баку – МИД РФ
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Австрии, Афганистана и Южной Кореи
ОПЕК обсудит спрос и предложение прежде, чем обсуждать сокращение добычи - министр нефти Кувейта
Минсельхоз направит 2,9 млн манатов на закупку и установку ИКТ оборудования
Банки в Азербайджане увеличили в январе-октябре число банкоматов на 2,5%
Россиянин пытался вывезти из Азербайджана свыше 0,5 кг незадекларированных золотых изделий
В Азербайджане задержан экс-министр ЕЭК по энергетике
Президент Алиев вручил Тахиру Салахову орден Труда I степени
Исмаиллы стал городом-побратимом узбекского Риштана
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Южная Корея отрицает переговоры с КНДР о дате возможного визита Ким Чен Ына
Посольство РФ в КНДР возмутилось тем, что Константинополь "приписал" себе русский храм в Пхеньяне
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»