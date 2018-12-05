Власти Армении отрицают, что предлагали перенести саммит ОДКБ

Вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ должен быть решен на основе консенсуса, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Вопрос должен решиться консенсусом. Армения ни к кому не обращалась ни с просьбой, ни с предложением перенести саммит ОДКБ. Мы сказали, что у нас есть свой кандидат, и мы последовательно продолжаем вести переговоры вокруг нашего кандидата", - сказал Н.Пашинян журналистам в среду.
По его словам, вопрос о назначении генсека - не самый важный. "Есть более важные вопросы, к примеру, эффективность ОДКБ и механизмы выполнения странами-членами ОДКБ взаимных обязательств", - отметил Н.Пашинян.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит ОДКБ отменен с учетом соответствующей просьбы Армении. "С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить", - сказал Ю.Ушаков.
Ранее Н.Пашинян заявил журналистам, что президент России Владимир Путин предложил перенести саммит ОДКБ, на котором должен был быть определён вопрос о назначении нового генсека организации.
"Во время нашего последнего телефонного разговора президент России предложил перенести намеченный на 6 декабря саммит ОДКБ. Поскольку сейчас такая ситуация, и опять нет консенсуса (по вопросу назначения нового генсека - ИФ), я согласился с предложением продолжить обсуждение вопроса в рабочем порядке, и уже потом с готовыми решениями пойти на саммит", - сказал Н.Пашинян.
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