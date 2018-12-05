В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято

В настоящее время в ЕС продолжается обсуждение дополнительных ограничительных мер против России, но говорить о конкретных санкциях пока рано, заявила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Как вы знаете, нам в Европейском Союзе всегда требуются две вещи для дополнительных санкций или для введения санкций в целом. Во-первых, это прочная правовая основа", - заявила Ф.Могерини, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Она отметила, что в этом пункте "мы можем опираться только на информацию, которая может быть передана государствами-членами (ЕС - ИФ)".
"Второе - это единое согласие 28 стран. Обсуждение ведется, поэтому мне пока определенно рано говорить что-либо по этому поводу", - добавила Ф.Могерини.
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