Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек 10°

СНГ 05.12.2018 13:42

В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято

В настоящее время в ЕС продолжается обсуждение дополнительных ограничительных мер против России, но говорить о конкретных санкциях пока рано, заявила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Как вы знаете, нам в Европейском Союзе всегда требуются две вещи для дополнительных санкций или для введения санкций в целом. Во-первых, это прочная правовая основа", - заявила Ф.Могерини, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она отметила, что в этом пункте "мы можем опираться только на информацию, которая может быть передана государствами-членами (ЕС - ИФ)".

"Второе - это единое согласие 28 стран. Обсуждение ведется, поэтому мне пока определенно рано говорить что-либо по этому поводу", - добавила Ф.Могерини.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, МОГЕРИНИ, САНКЦИИ


Похожие новости


США и Европа смогут противостоять действиям Москвы на мировой арене только совместными усилиями - Могерини Могерини подчеркнула одинаковый подход ЕС и США к украинскому вопросу Евросоюз может в декабре продлить санкции против России - Туск ЕС работает над международной реакцией на события в Керченском проливе В ЕС призывают США и РФ обеспечить сохранение ДРСМД Медведев: У России утрачен диалог с Польшей, из которой происходит глава ЕС Туск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]