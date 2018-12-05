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Дальнее зарубежье 05.12.2018 14:43

Могерини выразила надежду на сохранение ДРСМД

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в среду выразила надежду, что все участники ДРСМД мудро используют остающееся у них время для сохранения договора.

"Я надеюсь, что время, которое есть, чтобы работать над сохранением договора и достижением его полной имплементации, может быть использовано мудро всеми сторонами. Мы конечно попытаемся внести свой вклад в этот процесс", - сказала Ф.Могерини в Брюсселе журналистам.

Дипломат отметила, что ДРСМД "гарантировал мир и безопасность на территории Европы на протяжении 30 лет, и он должен полностью выполняться".

"Для Европейского союза он (ДРСМД - ИФ) является ключевым для безопасности, это основополагающий элемент нашей архитектуры безопасности в Европе. И мы хотим, чтобы он сохранялся и полностью соблюдался", - заявила Ф.Могерини.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты прекратят выполнять свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не начнет полностью соблюдать его.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

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Тэги: ЕС, ДРСМД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]