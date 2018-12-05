Россия ответит на выход США из ДРСМД - начальник Генштаба ВС РФ

Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду на встрече с иностранными военными атташе.
"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", - сказал В.Герасимов.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения Договора.
"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал М.Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.
США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
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