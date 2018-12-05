Генштаб РФ: Военный бюджет РФ в 14 раз меньше, чем у США

Российский военный бюджет в 14 раз меньше, чем у США, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Финансирование российских Вооруженных сил в последние годы остается на уровне 50 млрд долларов и имеет тенденцию к снижению", - заявил В.Герасимов в среду на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Для сравнения - военный бюджет Соединенных Штатов больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 млрд долларов, это превышает военные расходы всех остальных стран мира", - подчеркнул начальник Генштаба.