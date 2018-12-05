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СНГ 05.12.2018 12:55

Генштаб РФ: Военный бюджет РФ в 14 раз меньше, чем у США

Российский военный бюджет в 14 раз меньше, чем у США, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Финансирование российских Вооруженных сил в последние годы остается на уровне 50 млрд долларов и имеет тенденцию к снижению", - заявил В.Герасимов в среду на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Для сравнения - военный бюджет Соединенных Штатов больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 млрд долларов, это превышает военные расходы всех остальных стран мира", - подчеркнул начальник Генштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОБОРОНА, БЮДЖЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]