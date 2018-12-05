Герасимов заявляет о готовности российской армии защитить национальные интересы РФ и ее союзников

Вооруженные силы РФ готовы нейтрализовать любые угрозы, защитить национальные интересы России и её союзников, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Современные Вооруженные силы Российской Федерации способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников", - сказал он в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

"В дальнейшем будет продолжено поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны и поддержания стратегической стабильности в мире. Для достижения этих целей мы открыты к равноправному диалогу по вопросам обеспечения военной безопасности", - сказал В.Герасимов.