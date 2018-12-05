Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9258 RUR   0.0254 GBR   2.1578 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 7 Дек 10° 8 Дек 10°

СНГ 05.12.2018 12:57

Герасимов заявляет о готовности российской армии защитить национальные интересы РФ и ее союзников

Вооруженные силы РФ готовы нейтрализовать любые угрозы, защитить национальные интересы России и её союзников, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Современные Вооруженные силы Российской Федерации способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников", - сказал он в среду на брифинге для иностранных военных атташе.

"В дальнейшем будет продолжено поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны и поддержания стратегической стабильности в мире. Для достижения этих целей мы открыты к равноправному диалогу по вопросам обеспечения военной безопасности", - сказал В.Герасимов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ГОТОВНОСТЬ, СОЮЗНИКИ


Похожие новости


Российские студенты получат новую возможность избежать призыва в армию - СМИ Путин заявляет о важности доверительных отношений между военными разных стран Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин В Думе собираются законодательно установить для каждой военной профессии критерии психологического отбора Путин: Россия должна быть одним из лидеров, а по некоторым направлениям - абсолютным лидером в строительстве армии Группа боевиков в сирийской провинции Алеппо при посредничестве российских военных сдалась властям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]