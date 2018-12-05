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Дальнее зарубежье 05.12.2018 13:01

Генштаб ВС РФ: из подконтрольных международной коалиции районов САР регулярно доставляется нефть в Турцию и Ирак

Колонны грузовиков с нефтью из подконтрольных западной коалиции восточных районов Сирии регулярно пересекают границу с Турицей и Ираком, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Российскими средствами разведки регулярно фиксируются колонны автомобильной техники с нефтеналивными цистернами, следующие из восточных районов Сирии, подконтрольных коалиции, на территорию Турции и Ирака. При этом средства от продажи нефтепродуктов идут в том числе и на финансирование террористов ИГИЛ в Заевфратье", - сказал В.Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Он сообщил также, что критическая обстановка остается в городе Ракка.

"Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции во главе с США город был фактически стерт с лица земли. До сих пор в городе не проведено разминирование. От взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители", - сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в городе не проводится восстановление жилья и объектов инфраструктуры, нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы. Под завалами остается большое количество незахороненных тел, что приводит к распространению заболеваний и ухудшению санитарно-эпидемической обстановки.

"Такие безответственные действия США показывают полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах", - считает В.Герасимов.

В качестве положительного примера он привел ситуацию на территориях, находящихся под контролем законного сирийского правительства, где при помощи российских военных возвращается мирная жизнь.

"Восстанавливаются жилые микрорайоны, открываются школы и больницы, ремонтируются дороги, системы энерго- и водоснабжения. Начали выпускать продукцию промышленные предприятия", - сказал В.Герасимов.

Он отметил, что на освобожденных от боевиков территориях остается много проблем, и это прежде всего касается восстановления экономики и разрушенной инфраструктуры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]