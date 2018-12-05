Зурабишвили заявила, что на ее инаугурацию будут приглашены все, с кем Грузия имеет дипотношения

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили подтверждает, что церемония ее инаугурации пройдет не в Тбилиси, а в Телави (в крае Кахети) и, по ее словам, приглашения будут направлены всем, с кем Грузия имеет дипломатические отношения.

"Детали инаугурации прорабатываются. Подтверждаю, что инаугурация пройдет в Телави", - сказала С.Зурабишвили в среду журналистам, отметив, что хотела первой об этом сообщить, но СМИ ее опередили.

"Мы пригласим всех, с кем у нас есть дипломатические отношения", - отметила она, отвечая на вопрос о том, какие зарубежные делегации будут присутствовать на церемонии.

По словам С.Зурабишвили, действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили будет присутствовать на церемонии.

Инаугурация избранного президента Грузии должна состояться 16 декабря.

С.Зурабишвили может станет первым грузинским президентом, инаугурация которого пройдет не в Тбилиси. Инаугурации Г.Маргвелашвили и экс-президента Михаила Саакашвили проходили во дворе парламента Грузии в грузинской столице.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны Тбилиси в ответ на признание Москвой Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.