Турецкая прокуратура требует ареста двух саудовцев в связи с убийством Хашкаджи

Прокурор Стамбула обратился в суд, чтобы получить ордера на арест двух подданных Саудовской Аравии, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

Прокуратура требует ареста бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмеда Асири и Сауда аль-Кахтани, работавшего, по данным СМИ, советником наследного принца Саудовской Аравии. В Турции их связывают с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Источник газеты рассказал: следствие полагает, что эти люди были причастны к планированию убийства журналиста.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В королевстве были взяты под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.