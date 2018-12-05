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Регион 05.12.2018 13:10

Турецкая прокуратура требует ареста двух саудовцев в связи с убийством Хашкаджи

Прокурор Стамбула обратился в суд, чтобы получить ордера на арест двух подданных Саудовской Аравии, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

Прокуратура требует ареста бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмеда Асири и Сауда аль-Кахтани, работавшего, по данным СМИ, советником наследного принца Саудовской Аравии. В Турции их связывают с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Источник газеты рассказал: следствие полагает, что эти люди были причастны к планированию убийства журналиста.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В королевстве были взяты под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ПРОКУРАТУРА, ОРДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]