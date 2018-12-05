Махачкалу возглавит руководитель управы Басманного района Москвы Дадаев, сообщил глава Дагестана

Власти Дагестана определились с кандидатурой мэра Махачкалы, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

"На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми. Это серьезная должность (...) Кандидатом подобран руководитель Басманной управы - это центральная управа города Москвы - Дадаев (Салман Дадаев - ИФ), дагестанец. Молодой, энергичный. С трудом отдал Собянин (мэр Москвы Сергей Собянин - ИФ)", - сказал Васильев.

С.Дадаев родился в 1979 году. В 2002 году окончил Дагестанский государственный университет, юридический факультет, диплом с отличием. С мая 2000 по ноябрь 2002 года - юрист второй категории юридического отдела ОАО "Сулагэнерго". С 2004 по 2004 годы возглавлял отдел коммерции и ценных бумаг, начальник юридического отдела ОАО "16-й таксомоторный парк".

С июля 2004 по март 2010 г. - ведущий специалист-юрист управы района Метрогородок города Москвы. Затем стал первым заместителем главы управы района Метрогородок Москвы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2014 гг. - первый заместитель главы управы района Сокольники Москвы по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. После этого - заместитель главы управы района Хорошево-Мневники Москвы по вопросам строительства.

С мая 2017 года по настоящее время является главой управы Басманного района Москвы.