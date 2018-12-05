Банки в Азербайджане увеличили в январе-октябре число банкоматов на 2,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 ноября 2018 года составляет 2,492 тыс. единиц, что на 2,5% больше показателя на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 ноября 2018 года в Баку установлено 1,325 тыс. банкоматов (рост в январе-октябре на 1,3%), в регионах - 1,167 тыс. банкомат (рост на 3,9%).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 ноября 2018 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 65,862 тыс. единиц, что на 0,6% больше показателя на конец 2017 года.
При этом в Баку установлено 38,583 тыс. POS-терминалов (рост на 4,1%), в регионах – 27,279 тыс. (спад на 4%).
В объектах розничной торговли установлено 64,479 тыс. или 97,9% всех POS-терминалов.
А.Мамедов
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