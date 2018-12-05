ОПЕК обсудит спрос и предложение прежде, чем обсуждать сокращение добычи - министр нефти Кувейта

Страны ОПЕК+ пока не обсуждали предложения по сокращению нефтедобычи, поскольку сначала им требуется обсудить текущую ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке, заявил министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.
Заявление сделано в рамках проходящей в Вене встречи представителей ОПЕК и партнеров картеля. В среду состоится заседание Министерского комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи (JMMC), в четверг состоится встреча представителей ОПЕК.
Ожидается, что на встрече может быть принято решение о сокращении добычи со следующего года с целью устранить избыток предложения на рынке. Эксперты в среднем прогнозируют, что нефтедобыча в ОПЕК+ может быть снижена на 1,3 млн баррелей в сутки.
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