Константинопольский патриархат включил храм, построенный сотрудниками российской дипмиссии, в число своих приходов на Корейском полуострове.

"Нас немало удивило то, что в далеком Стамбуле всерьёз считают своим пхеньянский Троицкий храм. Во всяком случае, это следует из календаря, изданного Корейской митрополией Константинопольского патриархата по случаю визита в Сеул патриарха Варфоломея", - сообщило в среду посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Этот факт в посольстве расценили как "очередной всплеск неуместных амбиций, которые всякий раз получали достойную отповедь корейской стороны", напомнив, что недавно патриарху Варфоломею "был дан от ворот поворот", когда тот просил принять его в Пхеньяне.

"Православный комитет КНДР не один и не два раза объяснил турецким подданным свою позицию: Свято-Троицкий храм возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. На основании обращения Православного комитета КНДР Троицкий приход находится в каноническом ведении патриарха Московского и всея Руси и уже многие годы является местом для молитв, в том числе, дипломатов посольства России. Вселенский патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту", - говорится в публикации.

В посольстве напомнили, что место для храма в свое время выбирал бывший посол Андрей Карлов, строили храмовый комплекс, обустраивали и украшали его за свой счет и при финансовом содействии владивостокских дарителей и меценатов сотрудники российской дипмиссии и их жены вместе с корейцами.

"Там - наши иконы, русский иконостас, воронежские колокола. Московская артель "Радость" замечательно расписала своды храма. В августе 2006 года в его престол были вложены частицы мощей новомучеников и исповедников российских, и он был торжественно освящен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом - ныне Святейшим патриархом Московским и всея Руси. Теперь священники храма, выпускники духовных учебных заведений Москвы и Хабаровска, возносят молитву за него и за своего правящего архиерея архиепископа Солнечногорского Сергия, а Варфоломея не поминают", - отметили в посольстве.

Кроме того, у храма около 150 постоянных прихожан - все сотрудники посольства и члены их семей.

"Спрашивается, какое отношение к нашему храму имеет патриарх Варфоломей? Зачем он ему? Потешить свои амбиции? Превратить плоды служения российских миссионеров в политиканство, паразитирующее на вере? Ведь вызвать хаос, как это ему удалось сделать на Украине, здесь, в КНДР ему не дадут. Мы не видели здесь греков, но если они придут помолиться вместе с нами, будем рады братьям по вере. Но забрать наш храм себе у патриарха Варфоломея не получится ни при каких обстоятельствах", - резюмировали в российском посольстве.