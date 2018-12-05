Власти Словакии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже - СМИ

Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, так как получили данные о том, что он занимался сбором разведданных, сообщают в среду словацкие СМИ.

В сообщениях отмечается, что премьер Словакии Петер Пеллегрини объявил, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 22 ноября дипломату объявили, что ему следует покинуть словацкую территорию. Россиянин выполнил это требование в течение 48 часов.

В Братиславе утверждают, что дипломат занимался сбором секретных данных как о Словакии, так и о НАТО.