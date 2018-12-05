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СНГ 05.12.2018 14:25

Власти Словакии выслали российского дипломата, заподозрив его в шпионаже - СМИ

Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, так как получили данные о том, что он занимался сбором разведданных, сообщают в среду словацкие СМИ.

В сообщениях отмечается, что премьер Словакии Петер Пеллегрини объявил, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 22 ноября дипломату объявили, что ему следует покинуть словацкую территорию. Россиянин выполнил это требование в течение 48 часов.

В Братиславе утверждают, что дипломат занимался сбором секретных данных как о Словакии, так и о НАТО.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]