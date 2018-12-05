Южная Корея отрицает переговоры с КНДР о дате возможного визита Ким Чен Ына

Южная Корея не ведет переговоры с Северной Кореей вокруг даты возможного визита в Сеул северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на слова южнокорейского министра по делам объединения Чо Мён Гюна.

"Текущих переговоров с Северной Кореей по поводу расписания нет", - сказал Че Мён Гюн, не исключивший возможности визита Ким Чен Ына в этом году.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что визит Ким Чен Ына в Южную Корею может состояться 18-20 декабря. Такие даты, отмечает "Ассошиэйтед пресс", могли быть выбраны, так как двум странам потребуется более недели на подготовку саммита, а также они позволят северокорейскому лидеру остаться в Пхеньяне на годовщину смерти его отца Ким Чен Ира 17 декабря.

В канцелярии южнокорейского президента опровергли предположения СМИ о дате визита отметив, что Ким Чен Ын может посетить Южную Корею в декабре или в начале следующего года.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что продолжает рассчитывать на то, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул состоится до конца года, однако не уверен в этом. "Сохраняется возможность, что визит председателя Ким Чен Ын состоится в нынешнем году, но существуют более важные вещи, чем сроки", - заявил он в ходе визита в Новую Зеландию.

Президент пояснил: "Будет ли визит в нынешнем году, или же нет - не так важно. Важным является то, что визит северокорейского лидера в Южную Корею, безусловно, может ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова".